Завтра Кабмин примет решение о вхождении, минимум, в три банка

Правительство Украины планирует на заседании в среду принять окончательное решение о рекапитализации первых трех банков – "Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО на пресс-конференции во вторник.

«Мы, я думаю, завтра окончательно примем решение о вхождении правительства, как минимум, в три банка в качестве собственника», - сказала она.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что основная работа по подготовке банков к рекапитализации возложена на Национальный банк.

Премьер также подчеркнула, что на сегодняшний день график рекапитализации, согласованный с МВФ и Всемирным банком, не сорван.

Напомним, президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во вторник подверг правительство критикеза задержку процедуры рекапитализации комбанков.

«Я не знаю страны в мире, которая бы за девять месяцев кризиса не сделала бы ни одной операции по рекапитализации системы (банковской – УНИАН). Украина – единственный случай. И каждый раз премьер-министр мне заявляет: «Все підготовлено»... или на 22 миллиарда, или на 40 миллиардов, и рекапитализация системы, экономики пойдет», – заявил В.ЮЩЕНКО.

Президент отметил, что из-за задержки рекапитализации банков за 5-6 месяцев экономика страны недополучила десятки миллиардов гривен.

Как сообщал УНИАН, по информации источника в Кабинете Министров, принятие правительством Украины окончательного решения о рекапитализации первых трех банков затягивается из-за отсутствия в Кабмине необходимых документов от Национального банка.

По его данным, на прошлой неделе Нацбанк так и не передал Министерству финансов уставные документы этих банков, приведенные в соответствие с достигнутыми 27 мая т.г. между Минфином и Нацбанком договоренностями по вопросу рекапитализации.

Напомним, окончательное решение о рекапитализации первых трех банков – «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев» – Кабмин намеревался принять в субботу, 30 мая, затем, по неофициальной информации, – на внеочередном заседании 5 июня.

Информацию о состоянии капиталов банков, а также о суммах, необходимых для вливания в банки, которые планируется рекапитализировать, Министерство финансов и Нацбанк согласовали 27 мая. Объем капитализации по каждому банку, по информации и.о. министра финансов Игоря УМАНСКОГО, составляет приблизительно 3 млрд. грн.