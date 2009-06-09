В Полтаве восстановлена могила Склифосовского

В Полтаве восстановлена могила Николая Склифосовского.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горисполкома Полтавы, участие в открытии восстановленного места захоронения известного ученого и врача-хирурга Н.Склифосовского, расположенного в бывшей семейной усадьбе Склифосовских (ныне поселок Яковцы в Полтаве, неподалеку от музея-заповедника «Поле Полтавской битвы») приняли мэр Полтавы Андрей МАТКОВСКИЙ и ректор Украинской медицинской стоматологической академии, профессор Вячеслав ЖДАН.

Владыка ФИЛИПП освятил новый мемориальный комплекс на месте захоронения Н.Склифосовского и его сына Владимира.

У могил установлена стена из облицовочного кирпича, на которой прикреплена доска со словами, принадлежащими Н.Склифосовскому: «Народ, умеющий чтить память своих великих предков, имеет право спокойно смотреть в будущее».

Как сообщал УНИАН, по данным архивных исследований, на могилах Склифосовских были в свое время еще и мраморные кресты. Их планируется восстановить к 105-летию со дня смерти выдающегося врача - в ноябре нынешнего года.