Ющенко: у правительства есть 30 дней, или 50

Правительство должно провести реформирование энергетического рынка и оздоровить финансовое состояние НАК «Нафтогаз Украины» в ближайшие 30-50 дней, заявил президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, об этом он заявил на пресс-конференции.

«Если правительство не поймет, что через реформирование НАК «Нафтогаз» можно дать ответ, как спасти от банкротства национальную компанию, остальные ответы будут непрофессиональными», - сказал президент.

В.ЮЩЕНКО охарактеризовал финансовое состояние компании, кредитные обязательства которой фактически превысили поступления (59,8 млрд. грн. против 59 млрд. грн.). Дополнительной нагрузкой на компанию являются платежи, которые она вынуждена направлять в государственный бюджет.

«Не была бы такой ужасной эта ситуация, если бы НАК не был втянут в манипуляции по так называемому выполнению бюджета. С начала года из баланса НАК забрано 17 миллиардов гривен бюджетных платежей. Компания, не имеющая доходов, которые бы превышали расходы, уплатила 17 миллиардов в бюджет. Очевидно, это игра последними козырями. Это серьезно иммобилизовало оборотные средства НАК «Нафтогаз», - констатировал президент.

Он предостерег от дальнейшего использования НАК в популистских социальных целях.

«У правительства есть 30 дней, чтобы, если есть профессиональное видение модернизации энергетического рынка, все это сделать, реформировать надлежащим образом, и под реформированный НАК «Нафтогаз» и рынок можно привлекать, (кредитные и инвестиционные - УНИАН) ресурсы», - сказал президент.

Он напомнил о договоренности с ведущими международными финансовыми учреждениями о 5 млрд. долл. инвестиций в украинскую газотранспортную систему (Брюссельские договоренности от марта этого года - УНИАН).

«Если НАК «Нафтогаз» не будет сбалансирован финансово, давать международные финансы, чтобы покрывать операционные убытки компании, никто не будет. Поэтому, с одной стороны, есть ресурсы, как выправить ситуацию, а с другой стороны, нет готовности правительства реформировать этот рынок», - предупредил глава государства.