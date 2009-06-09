Асканию-Нову подожгли, скорее всего, окурком из машины

В качестве основной версии возникновения пожара в заповеднике «Аскания-Нова» рассматривается возгорание от непотушенной сигареты.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении экологии Херсонской области.

Согласно сообщению, непотушенный окурок сигареты мог быть выброшен из окна автобуса или легкового автомобиля, а потом ветром унесен в степь.

Также в управлении сообщили, что точная площадь пожара составила 206,4 га, сумма ущерба – 4 млн. 128 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, пожар на территории заповедника „Аскания-Нова” возник 7 июня в 14.50. Огнем уничтожен верхний сухой покров разнотравья.

В 19.30 подразделениями Государственной пожарной охраны МЧС, техникой и работниками заповедника пожар ликвидирован.

Справка УНИАН. Биосферный заповедник Аскания-Нова - это уникальный уголок природы: здесь расположен единственный в Европе участок степи, которого никогда не касался плуг (однажды раскопанная степь не восстанавливается никогда).

Заповедник Аскания-Нова отнесен к «100 великим заповедникам и паркам мира».

Заповедник занимает площадь 11 тыс. га.; примыкает к лесопарку с искусственными прудами и каналами, где обитает множество зверей и птиц. В Асканийской степи произрастает более 400 видов трав и цветов, преобладают злаки.

В своеобразном зоопарке заповедника содержится уникальная коллекция животных.