Аэропорт Одессы и киевское метро подверглись хакерской атаке

Во вторник, 24 октября, аеророрт "Одесса", Киевский метрополитен и Мининфраструктуры подверглись хакерской атаке.

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"Информационная система Международного аэропорта "Одесса" подверглась хакерской атаке. Все службы аэропорта работают в усиленном режиме", - говорится в сообщении аэропорта на его странице в Facebook.

Хакерской атаке подверглась и компьютерная система Киевского метрополитена. Это может быть одна из модификаций вируса Petya.A, передает Frontnews, ссылаясь на собственные источники.

Как сообщило на своей странице в Facebook КП "Киевский метрополитен", метро работает в обычном режиме, кроме банковских сервисов.

"Метро работает в обычном режиме, кроме банковских сервисов (оплата бесконтактными банковскими карточками на желтом турникете или MasterPass)", - рассказали в подземке.

Кроме того, кибератака осуществлена и на Мининфраструктуры, передает 112 Украина со ссылкой на источники. В свою очередь, в киберполиции заявили, что никаких кибератак на сайт Мининфраструктуры не было.

"Ведомство проводит технические работы", - заявил глава киберполиции Сергей Демидюк.

Ранее Служба безопасности Украины предупреждала о подготовке новой волны масштабной кибератаки на государственные структуры и частные компании. По информации спецслужбы, целями злоумышленников определенные крупные государственные и частные компании.

Как сообщал УНИАН, 27 июня, накануне Дня Конституции Украины, украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, а также ряд медиа подверглись крупнейшей хакерской атаке.