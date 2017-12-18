Серп и молот, красный флаг: в училище Харькова после исполнения "Катюши" разгорелся новый скандал (фото)

В Харьковском высшем профессиональном училище №6 на юбилее ученики исполнили известную советскую песню "Катюша". После резонанса в соцсетях в учебном заведении разгорелся скандал.

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Так, в училище для обсуждения патриотического воспитания молодежи с руководством наведались представители общественных организаций и чиновники местной администрации, пишет на своей странице в Facebook депутат горсовета, участник АТО Иван Ракич.

"Руководитель учреждения сначала наотрез отказался от любой коммуникации, не пуская меня как депутата Харьковского городского совета и побратимов, впоследствии, видимо поняв, что нарушает Закон, открыл нам дверь. Таки мы попали в холл учебного заведения, а там такое, СССР, серп и молот, красный флаг", - говорится в его сообщении.

Депутат орсовета вызвал полицию из-за невыполнения училищем Закона о декоммунизации и пообещал контролировать ход проверки.