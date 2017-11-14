Рада заменила в законе Великую Отечественную войну на Вторую мировую

Верховная Рада Украины приняла правительственный закон о внесении изменений в закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" (№5697).

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Среди прочего, в тексте закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" слова и цифры "Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", "Великой Отечественной войны и войны с империалистической Японией", "Великой Отечественной войны", "Великой Отечественной войны и войны с Японией", "Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и войны 1945 года с империалистической Японией" заменяются словами "Второй мировой войны", а слова "Великой Отечественной войн" - словами "Второй мировой войн".

Известно, что термин "Великая Отечественная война" использовали в бывшем СССР, чтобы подчеркнуть, что граждане защищали Советский Союз как общее Отечество.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября Рада приравняла раненых во время Революции достоинства к участникам боевых действий.