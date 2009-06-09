В Донецке количество погибших горняков возросло до 6 человек

Горноспасатели выявили тела 6 погибших горняков на шахте имени Скочинского в Донецке, сообщили «Острову» в Центральном штабе Государственной военизированной горноспасательной службы.

«Шесть погибших подняли на поверхность, еще семерых не нашли», - сказали в штабе.

Напомним, авария на шахте имени Скочинского произошла в понедельник. На тот момент на аварийном участке по разным данным находилось от 48 до 51 человека. В настоящий момент судьба 7 человек остается неизвестной. Спасенные горняки находятся в медицинских учреждениях города Донецка.