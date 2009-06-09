Газпром не согласен продавать газ Европе на границе России и Украины

ОАО "Газпром" не поддерживает идею переноса пунктов продажи газа Европе на границу России и Украины, заявил замглавы российского концерна Александр Медведев в эфире радиостанции "Эхо Москвы". Отвечая на соответствующий вопрос, он сказал: "Такой подход мы не поддерживаем". А.Медведев пояснил, что, во-первых, Газпром работает со многими европейскими партнерами по долгосрочным контрактам до 2025-2030 гг., в соответствии с которыми согласованы определенные пункты сдачи. Во-вторых, газовый концерн имеет дочерние сбытовые предприятия в Европе - в частности, во Франции и Великобритании.

В разгар газового конфликта между Россией и Украиной в январе 2009 г. неоднократно звучало мнение о необходимости переноса пунктов продажи газа Европе на границу с Украиной для того, чтобы европейские страны самостоятельно договаривались с украинской стороной в случае недопоставки им газа, напоминает РосБизнесКонсалтинг.