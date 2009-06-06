В Симферополе празднуют День Европы

Cегодня, 6 июня, в рамках приуроченных к 225-летию Симферополя мероприятий в городе планируется проведение праздника «Все флаги в гости будут к нам», посвященного Дню Европы.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре мэрии Симферополя, мероприятие будет организовано в ландшафтном уголке на набережной реки Салгир. Там установят павильоны национальных обществ и иностранных представительств, принимающих участие в праздновании Дня Европы. Павильоны будут декорированы национальной символикой (флаг, герб, национальная одежда), будут установлены информационные стенды.

Перед началом праздника прозвучат музыкальные произведения стран европейского содружества в исполнении Симферопольского духового оркестра.

На День Европы в Симферополе ожидают гостей из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Грузии, Италии, Литвы, Польши, Словакии, России, Франции, Эстонии.