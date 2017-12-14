Брэд Питт, Шарлиз Терон, Джаред Лето: голливудский тренер по актерскому мастерству в Киеве рассказала о звездных учениках

Американка украинского происхождения Ивана Чаббак на исторической родине известна мало, зато у всех на слуху имена ее учеников — звезд мирового кино, среди которых Брэд Питт, Шарлиз Терон, Джаред Лето и другие знаменитости.

Голливудский тренер славится своим жестким психологическим подходом: она предлагает актерам использовать глубокие личные травмы как ресурс для создания образа. То же самое Чаббак проделывает с тысячами учеников по всему миру: ее школы действуют на пяти континентах, а график международных мастер-классов расписан на полгода вперед. В конце ноября двухдневный воркшоп впервые состоялся в Киеве, пишет НВ.

Идея конвертировать негативные переживания в творчество не нова, но в случае с Чаббак они в буквальном смысле превращаются в золото. Как это случилось с одной из самых успешных ее учениц — Хэлли Берри: первая темнокожая актриса, получившая Оскар за главную роль, упомянула Чаббак в своей эмоциональной речи на вручении премии в 2002 году.

Когда Чаббак познакомилась с Брэдом Питтом, он работал промоутером и разгуливал по улице в костюме цыпленка.

"Он делал это, чтобы заработать денег на актерские курсы. Большинство актеров вынуждены проходить через нечто подобное: первые семь или десять лет приходится жить очень скромно, ограничивать себя во всем и соглашаться на любую ужасную работу. Например, быть зазывалой в кафе, где продают жареных цыплят, стоять у входа и кричать: “Заходите, заходи- те!” - говорит Чуббак

Звездный тренер гордится тем, что Питт всегда делает правильный выбор.

"Между большим проектом, который принесет много денег, и маленьким, который сделает его счастливым, он обычно выбирает второе. Так было с самого начала, и это правильный путь. Я знаю многих актеров, которые принципиально выбирали деньги, но сейчас они никому не известны", - рассказала Чаббак.

Работа плюс риск - такова, по мнению голливудского коуча, формула успеха.

Полное интервью с Чаббак читайте в свежем номере издания "Новое время".