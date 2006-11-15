Хмельницкая область подпишет договор с Московской

В декабре этого года Хмельницкая область планирует подписать договор о сотрудничестве с Московской областью.

Об этом во время пресс-конференции по случаю 100 дней своей работы в должности председателя Хмельницкой облгосадминистрации заявил Александр БУХАНЕВИЧ. Соглашение о сотрудничестве Хмельницкой области с Московским регионом уже разработано и направлено на согласование в Министерство иностранных дел Украины и в Российскую Федерацию.

«Это будет первый шаг, который позволит транспортировать нашу продукцию на территорию Российской Федерации. Уже первые переговоры, которые были проведены, свидетельствуют, что дело будет развиваться, а не остаться на уровне бумажных договоренностей», - подчеркнул председатель Хмельницкой облгосадминистрации.

В рамках соглашения предусматривается также возобновление работы Хмельницкого аэропорта при участии российских инвесторов. Незаурядным достижением, по мнению А.БУХАНЕВИЧА, был бы ввод авиалиний «Хмельницкий-Санкт-Петербург» и «Хмельницкий-Москва».

По прогнозам губернатора, 2007 год может стать годом поступления в регион достаточно больших инвестиций. Например, ЗАО «Славутский комбинат «Стройфарфор» получит инвестиции в размере 50 млн. евро, а Шепетовским заводом «Пульсар» заинтересовался инвестор, который уже имеет опыт развития предпринимательства в Хмельницкой области.