Суд отменил региональный статус русского языка в Донецке

В Донецке Ворошиловский районный суд удовлетворил иск прокуратуры на решение городского совета о придании русскому языку статуса регионального.

Как сообщил руководитель управления по связям с общественностью горсовета Максим РОВИНСКИЙ, решение суда касается только самого названия решения "Об использовании русского языка в г. Донецке как регионального", а также его первого пункта, который гласит: "Использовать русский язык в г. Донецке как региональный в понимании Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств способом, не препятствующим развитию государственного украинского языка".

В то же время М.РОВИНСКИЙ подчеркнул, что суд оставил в силе два других пункта. Один пункт касается решения, в котором говорится о праве горсовета использовать русский язык непосредственно в своей работе. В другом пункте говорится о поддержке "обращения депутатов Донецкого областного совета к Верховной Раде Украины по вопросу придания русскому языку статуса государственного языка наряду с украинским".

На вопрос, будет ли горсовет оспаривать решение суда, М.РОВИНСКИЙ уверенно ответил: "Да, будет".