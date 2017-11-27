В Житомире собирают деньги, чтобы помочь местному музею космонавтики приобрести уникальную коллекцию

В Житомире собирают средства, чтобы помочь музею космонавтики приобрести уникальную коллекцию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

"Музей космонавтики имени С.П. Королева призывает житомирян помочь пополнить коллекцию музея редким частным собранием почтовых марок, открыток, конвертов и значков", - говорится в сообщении.

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К инициативе уже присоединились вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко и глава Житомирской ОГА Игорь Гундич.

Для приобретения коллекции необходимо 32 тыс. 175 грн. Сейчас украинцы уже собрали онлайн 8 тыс. 193 грн. Еще более 2 тысяч есть наличными.

До конца сбора осталось 34 дня. О том, как присоединиться к софинансированию, можно узнать на сайте Житомирской облгосадминистрации.

"Каждый, кто поддержит музей космонавтики, получит памятные подарки", - обещают в ОГА.

70% бюджета пойдет на закупку исторической коллекции значков и моделей техники, изготовленных в период с 1957 года. При этом 30% средств направят на собрание открыток и конвертов, которые выпускались с 1957 года. Выкуп коллекций позволит сохранить экспонаты для следующих поколений посетителей и исследователей истории космонавтики, ведь попав в музей, эти вещи станут частью государственного музейного фонда Украины.