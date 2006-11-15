Завтра в Киеве будет относительно теплая погода

16 ноября на территории Украины по прогнозам синоптиков будет облачно с прояснениями. В восточной части пройдет дождь и мокрый снег, местами туман; температура ночью 0-5° тепла, днем 4-9°. На остальной территории ночью и утром ожидается небольшой дождь, днем без осадков; температура ночью 4-9° тепла, днем 8-13°, в южной части местами 15-17°. Ветер западный, 5-10 м/с.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

17-18 ноября переменная облачность. Без существенных осадков, только ночью 17 ноября местами в северных, центральных и восточных областях, а 18 ноября в Крыму ожидается небольшой дождь. Ночью и утром в западных, южных областях и в Крыму местами туманы. Ветер западный с переходом на восточный, 5-10 м/с. Температура в западных областях ночью 2-7° тепла, днем 17 ноября 10-15°, 18 ноября 7-12° тепла; в восточной части 17 ноября ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 1-6° тепла, 18 ноября ночью 1-6° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла; на остальной территории 17 ноября ночью 1-6° тепла, на побережье морей до 9°, днем 4-9° тепла, в южной части 9-14°, 18 ноября понижение температуры ночью до 3° тепла - 2° мороза, днем до 1-6° тепла, на юге до 4-9°.

19-20 ноября - без существенных осадков, только 20 ноября в западных и северных областях пройдут небольшие осадки. Температура ночью в западных областях 0-5° тепла, на остальной территории 1-6° мороза (20 ноября в восточной части и на севере Левобережья 3-8° мороза); днем 0-6° тепла, в восточной части местами 1-3° мороза, в западной и южной части 3-9° тепла.

В г. Киеве и области 16 ноября облачно с прояснениями. Ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 6-8° тепла, днем 9-11°; по области ночью 4-9° тепла, днем 8-13°.

17-18 ноября сохранится переменная облачность. Без существенных осадков, только ночью и утром 17 ноября местами ожидается небольшой дождь. Ветер западный с переходом на восточный, 5-10 м/с. Температура 17 ноября ночью 2-7° тепла, днем 4-9° тепла; 18 ноября понижение температуры ночью до 2° мороза-3° тепла, днем до 1-6° тепла.

19-20 ноября - без существенных осадков, только ночью 20 ноября местами небольшие осадки. Температура ночью 1-6° мороза, днем 1-6° тепла.