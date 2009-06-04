Проблемные банки: хроника событий

«Дело» выяснило, какие проблемные банки после введения временной администрации увеличили лимиты на снятие наличных с платежных карт.

Укрпромбанк Банк повысил лимиты, но только тем держателям карт, которые после 15 мая оформили карточные счета по тарифам «Базові», «Депозитка», «Ко-бренд-Стимул», «VISA Миттєва лояльність», «Миттєва VISA». Если по «старым» картам их держатели могут снимать от 500 до 1000 гривен в сутки и на 3 тысячи гривен рассчитываться в торговой сети, то по «новым» картам установлены докризисные лимиты. Так, рассчитаться в торговой сети за покупку товара или услуги можно будет на 30 тысяч гривен в день, в кассе банка разрешается снять до 15 тысяч гривен, а с банкомата — до 3 тысяч гривен. Улучшенные лимиты действительны и для держателей «старых» карт (открытых до 15 мая этого года), у которых сумма депозита превышает 500 тысяч гривен. «Если у клиента сумма депозита — 30 тысяч гривен, то лимит в тысячу гривен на снятие денег с банкомата или кассы его удовлетворяет, так как проценты по депозиту покрываются лимитом. А когда вклад на сумму около полумиллиона гривен, то там только проценты по депозиту на 10 тысяч гривен в месяц, соответственно, банк увеличил для таких клиентов суточные лимиты», — объяснили в колл-центре банка.

«БИГ Энергия» Банк не разделяет держателей карт на «новых» и «старых» — для всех клиентов-физлиц существуют одинаковые лимиты на снятие наличных средств с платежных карт банка. Лимиты по текущим, карточным, депозитным счетам установлены на уровне 100 гривен, 100 долларов и 50 евро в сутки. Деньги с карточки можно снять только в кассе банка, рассчитаться в торговой сети не получится.

Родовид Банк После введения временной администрации суточные лимиты на снятие наличных в кассах и в банкоматах не менялись и составляют 50 гривен в сутки. В торговой сети можно рассчитаться на 300 гривен в день. Открывая новый счет, банк не предложит клиенту новые, повышенные лимиты.

Банк Надра

Не идут навстречу новым клиентам и в банке «Надра». Если клиент откроет депозит или обычный текущий счет, то снять сможет столько же, сколько и клиенты, открывшие счета до введения временной администрации. Лимиты на снятие наличных из кассы банка или с банкомата равны для всех: от 100 до 1000 гривен в зависимости от карты. Рассчитаться в торговой сети можно не более чем на 1000 гривен в сутки.

Трансбанк Открыть карточный счет в банке можно, но вот только воспользоваться картой потом будет крайне сложно. «У нас заблокирован процессинг — карты банка неактивны, вы не сможете снимать деньги ни с банкомата, ни с кассы, ни рассчитаться картой в торговой сети», — сообщили в отделе платежных карт банка. Каких-либо преимуществ для новых клиентов в банке не предлагают и не знают, когда заработает процессинг. «Зачем вам карта, которой нельзя будет воспользоваться? Не советую у нас ее открывать», — говорит сотрудница банка.