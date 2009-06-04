Население отказывается от говядины и свинины в пользу птицы

На начало июня в большинстве регионов страны произошло снижение закупочных цен на крупный рогатый скот и свиней в живом весе, что связано со снижением спроса со стороны переработчиков и конечных потребителей на красное мясо, сообщила УНИАН эксперт по рынкам мяса и мясопродуктов ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Елизавета СВЯТКИВСКАЯ.

По ее данным, одновременно со снижением цен на живой скот происходит снижение оптовых цен на говядину и свинину.

Согласно данным бюллетеня «Мониторинг рынка мяса и мясопродуктов», проводимого УКАБ, тенденция к снижению закупочных цен на КРС обозначилась еще в начале апреля. Уже на начало июня закупочные цены были пересмотрены практически во всех регионах страны и на все категории КРС на 0,5-1 грн/кг в зависимости от региона. В среднем по Украине за бычков высшей упитанности на 3 июня платят 12 грн/кг (с НДС и оргзатратами), тогда как несколькими месяцами ранее уровень цен составлял 12,6 грн/кг. Полутуши быков так же подешевели до 21,7 грн/кг с 23 грн/кг несколькими месяцами ранее, сообщила Е.СВЯТКИВСКАЯ.

По данным экспертов УКАБ, на рынке свинины наблюдается более стремительно снижение цен. «Так, в предыдущие месяцы закупка велась по рекордно высоким для страны ценам – 18,5-19,3 грн/кг, но уже на начало июня за живых свиней второй категории платили 17,5-18 грн/кг. Если ранее отечественные производители жаловались на то, что им сложно конкурировать с импортным товаром, то уже в первых числа июня импорт свиных полутуш стал менее привлекательным из-за снижения цен на украинском рынке», - сообщили в УКАБ.

На фоне снижения цен на красное мясо происходит рост цен на птицу. Так на начало июня оптово-отпускные цены на курицу (тушка) составляли 16,8-17,2 грн/кг, тогда как несколькими месяцами ранее диапазон цен составлял 14-15 грн/кг. Высокий спрос на птицу сохраняется благодаря сокращению покупательной способности как переработчиков, так и населения и отказа от более дорогих видов мяса: говядины, свинины, - в пользу мяса птицы.