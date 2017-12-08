В Днепре после взрыва усилили меры безопасности в судах (видео)

После того, как человек смог пронести гранаты и взорвать их в Никопольском суде, в судах Днепра усилили меры безопасности, сообщает ТСН. На прошлой неделе отец убитого юноши во время слушания дела подорвал боеприпасы.

Одиннадцать человек получили ранения. Сам подрывник погиб на месте. Один из подсудимых умер в больнице. Как выяснилось, в Никопольском суде рамка металлоискателя не работала уже семь лет.