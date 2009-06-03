Курс доллара на межбанке остался на текущем уровне

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту остались на текущем уровне.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по доллару США открылись котировками 7,6080/7,6280 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,6125/7,6225 грн./долл. К закрытию ценовые уровни снизились до 7,6110/7,6185 грн./долл.

В 11:30 Национальный банк вышел на рынок на аукционе с ценой отсечения по валютной паре USD/UAH 7,63 грн./долл.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2485/0,2498 грн./рубль, к 12:00 цены снизились – 0,2483/0,2491 грн./рубль. К закрытию торгов достигли уровня 0,2480/0,2487 грн./рубль. В России курс доллар-рубль поднялся и составил 30,65 рублей за доллар (+0,0499).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4270/1,4272 долл./евро, а к 12:00 упали – 1,4210/1,4212 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,8520/10,8880 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 10,8230/10,8425 грн./евро. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,8260/10,8520 грн./евро.

По данным Нацбанка, сегодня на межбанке средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 7,6091/7,6153 грн./долл. Всего было куплено 139,12 млн. долл., продано – 171,842 млн. долл.

Средневзвешенный курс евро по итогам торгов на межбанке сегодня составил 10,8474/10,8779 грн./евро. Всего было куплено 24,063 млн. евро, продано – 30,695 млн. евро.

Средневзвешенный курс рубля по итогам торгов на межбанке сегодня составил 0,247/0,248 грн./рубль. Всего было куплено 540,275 млн. рублей, продано – 401,323 млн. рублей.