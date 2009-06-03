День волка в киевском зоопарке: обещают подвижные игры

В субботу, 6 июня, в Киевском зоопарке отметят Всемирный день охраны окружающей среды и проведут акцию «День волка».

Как сообщает пресс-служба столичного зоопарка, День волка открывает цикл акций, которые будут проходить к рамках информационно-просветительской кампании Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕAZA), которая в этом году посвящена хищникам местной фауны. Акции будут проводиться на протяжении всего лета.

Как информирует пресс-служба, волки в Киевском зоопарке жили и экспонировались традиционно на протяжении всей его столетней истории. Сегодня в зоопарке живет пара волков, которые в конце 90-х годов были привезены из Ривненского зоопарка.

6 июня все посетители зоопарка смогут узнать больше об этих хищниках от сотрудников зоопарка, принять участие в мгновенных зоовикторинах для детей и взрослых.

Посетителей ожидают подвижные игры с аниматорами и боди-арт.