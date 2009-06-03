В Кабмине подсчитали газовый долг перед Россией
11:16, 03 июня 2009Общество
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Продан: у нас есть еще время
Украина до 7 июня завершит перечисление денег за потребленный российский газ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам в Кабинете министров сообщил министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН.
«Еще осталось около 500 млн. дол., насколько мне известно. У нас еще до 7 числа есть время», - сказал Ю.ПРОДАН.
Министр подчеркнул, что, начиная с 1 января 2009 года, Украина всегда своевременно платит России за потребленный природный газ.
«Я думаю, что эта традиция будет продолжена и в дальнейшем», - сказал Ю.ПРОДАН.
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