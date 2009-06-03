Курсы валют в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,60 грн./долл., продают – по 7,65 грн./долл. Курс покупки-продажи наличного доллара не изменился по сравнению с 2 июня. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,55-7,63 грн./долл., по продаже – 7,64-7,70 грн./долл.

Сегодня средний курс покупки евро в украинских банках немного повысился, по сравнению с 2 июня, и составляет 10,71 грн./евро, продажи – повысился на 0,7% - до 10,94 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,55-10,8201 грн./евро, по продаже – в пределах 10,75-11,00 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня незначительно повысился, по сравнению с 2 июня, и составляет в среднем 0,2323 грн./рубль, продажи – повысился на 0,8% - до 0,2529 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,247 грн./рубль, по продаже – 0,24-0,28 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,61 грн./долл., продают – по 7,65 грн./долл. (курс не изменился со вчерашнего дня).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,77 грн./евро, что на 0,7% дороже, чем вчера, продажи – 10,95 грн./евро, что на 0,8% дороже.

Курс покупки российского рубля в киевских банках повысился на 0,9%, по сравнению с 2 июня, и составляет в среднем 0,2322 грн./рубль, продажи – также на 0,9% - до 0,2556 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,57/7,65 грн., евро – 10,60/10,85 грн., рубль – 0,22/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,50/7,70 грн., евро – 10,40/11,00 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,60/7,64 грн., евро – 10,78/10,93 грн., рубль – 0,235/0,245 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 3 июня, составляет: гривни к доллару США – 7,6115, к евро – 10,837254, к российскому рублю – 0,24767.