В Днепропетровской области село переименовали в честь погибшего в АТО военного

В Днепропетровской области село Красный Лиман Покровского района переименовали в село Добропасово в честь погибшего на Донбассе бойца Сергея Добропаса – военнослужащего 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, которая дислоцируется регионе.

Об этом 6 декабря сообщил председатель Днепропетровского областного совета Глеб Прыгунов, передает Радио Свобода.

23-летний стрелок-зенитчик Сергей Добропас погиб 14 июня 2014 года в сбитом боевиками под Луганском украинском военном самолете Ил-76.

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Кроме того, в Новомосковске в честь погибших военнослужащих 25-й отдельной воздушно-десантной бригады переименованы три улицы. Теперь они носят имена Андрея Литвиненко, Юрия Голополосова и Виктора Мельникова. Все они погибли в зоне АТО в 2014 году от ранений.

Также в Каменском появилась улица в честь командира взвода противотанковых управляемых ракет Александра Какалюка, а в Катеринопольском сельском совете Криничанского района – улица Сергея Ковальчука, механика – водителя, погибшего в октябре 2014 года от тяжелого ранения.

«Каждое отданная жизнь за наше будущее – стоит памяти и увековечения»,– отметил чиновник.

Как сообщал УНИАН, в Днепре презентовали книгу памяти о погибших в зоне АТО защитников Украины. В издании упоминаются более полутысячи погибших в зоне АТО героев. Готовили книгу полгода, за это время погибли еще более 30 воинов с Днепропетровщины. Поэтому уже в следующем году появится обновленная книга памяти.