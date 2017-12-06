В Днепре представили книгу памяти о погибших в зоне АТО бойцах (видео)

В Днепре презентовали книгу памяти о погибших в зоне АТО защитниках Украины.

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Как говорится в сюжете ТСН, в издании упоминаются более полутысячи погибших в зоне АТО героев. Они пошли в армию именно с Днепропетровщины – всего 192 страницы боли. Историки говорят, что хотели рассказать не только об обстоятельствах гибели бойцов, а, прежде всего, чем они жили и чем увлекались до войны.

Готовили книгу полгода, за это время погибли еще более 30 воинов с Днепропетровщины. Поэтому уже в следующем году появится обновленная книга памяти. Первый тираж раздадут родственникам погибших бойцов и отправят в школы и библиотеки.

В то же время, в историческом музее готовятся сделать эту книгу еще и электронной.