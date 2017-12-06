Охранникам Медведчука подготовили подозрения за нападение на журналистов "Схем"

За нападение на журналистов программы "Схемы" четырем охранникам Виктора Медведчука подготовили подозрения, одно из них согласовали.

Как пишет Радио Свобода, об этом сообщил заместитель начальника главного следственного управления Нацполиции Руслан Дударец во время заседания комитета ВР по вопросам свободы слова и информационной политики, где были заслушаны промежуточные результаты расследования о нападении охранников Медведчука на съемочную группу программы "Схемы".

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"Нами были проведены необходимые следственные действия, проработано видео. Мы направили четыре подозрения в прокуратуру. Одно из них согласовали. Относительно трех других прокуратура определяется, каким объемом доказательств будет доказываться вина лиц, которых мы считаем подозреваемыми в совершении преступления, предусмотренного статьей о "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов". Сейчас определяемся, что была группа лиц, которые препятствовали. Потому что там один как старший между ними руководил действиями других", - рассказал Дударец.

Первый заместитель руководителя Киевской местной прокуратуры №9 Евгений Малый во время заседания сообщил, что материалы расследования передадут в суд, вероятно, в январе 2018 года.

Напомним, вечером 7 ноября возле VIP-терминала аэропорта "Киев" возле Жулян, когда туда прилетел частный борт Виктора Медведчука, его охранники совершили нападение на съемочную группу "Схем", которая находилась там с целью зафиксировать прямые перелеты Медведчука в Россию. Виктор Медведчук, как уполномоченный государством на ведение переговоров об освобождении заложников, имеет на это исключительное право. Однако, как обнаружили журналисты, он пользуется этим правом также и по частным вопросам.