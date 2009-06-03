В Украине многовато организаторов выставок, а тут еще кризис

Украинский выставочный бизнес переживает период консолидации рынка, который продлится как минимум до конца текущего года.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил президент компании «Евроиндекс» Валерий ПЕКАР.

По его словам, из-за экономического спада в текущем году украинский выставочный бизнес сократился в 2 раза, однако это затронуло в первую очередь выставки так называемых второго-третьего эшелонов. Меньше всего от кризиса пострадали крупнейшие по масштабам традиционные национальные и международные выставки – их объемы снизились в среднем на 20-30%, а в отдельных случаях на 50%. При этом отмечается сравнительно незначительное сокращение количества посетителей. В то же время выставки второго эшелона в первом полугодии текущего года сократились в 5-8 раз до 10-15% аналогичного показателя 2008 года, а выставки третьего эшелона в 2009 году не проводят вообще.

«Происходит значительная консолидация выставочного бизнеса в принципе. Сегодня в Украине существует порядка 110 организаторов выставок, в то время как в сопоставимой по потенциалу и количеству населения Польше – всего порядка 25-27. Поэтому такая консолидация украинского рынка сегодня необходима, она происходит, это позитивный процесс, однако главное, чтобы от этого не пострадало качество», - добавил В.ПЕКАР.

По его словам, значительный спад объема выставочного бизнеса объясняется высокими темпами его роста в прошлом. «Темпы роста выставочного бизнеса в Украине всегда опережали рост экономики государства в целом. Когда в 2002-2007 гг. экономика росла в целом на 6-10% в год, выставочная индустрия росла ежегодно на 20%, и это были самые высокие темпы в Европе. Сегодня, когда темпы падения экономики государства достигли 30%, выставочный бизнес упал на 50%, по результатам нашего мониторинга. При этом в мире этот показатель достигает 10-25%», - пояснил он.

Президент компании «Евроиндекс» отметил, что причины спада выставочного бизнеса в Украине – снижение производства и потребления, платежный кризис, сокращение бюджетов на маркетинг, сокращение расходов на командировки, предпринимательская депрессия.

Справка УНИАН. «Евроиндекс» - одна из крупнейших выставочных компаний Украины в сфере выставок "бизнес для бизнеса". В 2004 году, одной из первых в Украине, компания была принята в члены Всемирной ассоциации выставочной индустрии UFI. Компания является одним из инициаторов создания и совладельцем крупнейшего в Украине выставочного центра "КиевЭкспоПлаза".

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