В День местного самоуправления Житомирский горсовет откроют для экскурсий

Завтра, 7 декабря, в День местного самоуправления Житомирский горсовет в определенные часы откроют для экскурсий. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе этого ведомства.

Как отмечается в сообщении, 7 декабря, в День местного самоуправления, в Житомирском городском совете состоится День открытых дверей, в рамках которого для посетителей организуют экскурсии.

«В этот день в 14:00, 15:00 и 16:00 для всех желающих проведут экскурсии по городскому совету, где покажут, как работают аппараты городского совета и исполнительного комитета. С 14:00 ждем вас в холле городского совета на первом этаже», - сообщают в пресс-службе ведомства.