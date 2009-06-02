Причиной взрыва в Мелитополе стало взрывное устройство

Причиной взрыва в отделении Ощадбанка в Мелитополе стало взрывное устройство.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Запорожской ОГА со ссылкой на предварительные выводы работающих на месте происшествия экспертов-взрывотехников.

"Причиной взрыва, по предварительные данным, стало взрывное устройство", - сообщает пресс-служба.

Какое именно взрывное устройство стало причиной ЧП в банковском отделении, и сколько было взрывов - пока официально не сообщается.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Мелитополе, на проспекте 50 лет Победы, 36/1, в помещении отделения «Ощадбанка», на первом этаже девятиэтажного жилого дома произошли, по данным МЧС, два взрыва.

По данным заместителя председателя Запорожской областной государственной администрации Николая ФРОЛОВА, в результате взрывов пострадало 25 человек. Двое пострадавших - дети. Состояние здоровья шестерых пострадавших квалифицируется медиками как "тяжелое".