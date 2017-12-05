Луценко: до Нового года украинцы будут "лишены несчастья" слушать и читать некоторые "ватные" СМИ

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что прокуратура движется в направлении спецконфискации медиахолдинга UMH Сергея Курченко.

Об этом генпрокурор заявил на брифинге в Киеве.

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«Дело организованной преступной группировки Сергея Курченко движется, мы не только предъявили ему подозрение, но и наложили арест на многое имущество ... Прошла спецконфискация Одесского нефтеперерабатывающего завода, который Курченко хотел с помощью Саакашвили после прихода к власти вернуть назад. Также мы спецконфисковали все, что связано с футбольным клубом «Металлист», о котором Курченко также хотел договориться - о его возвращении назад», - сказал Луценко.

«И действительно мы движемся в том же направлении в отношении медиахолдинга. Сейчас в интересах следствия я не могу разглашать, когда соответствующее решение вступит в законную силу, но надеемся, что до нового года украинцы будут лишены несчастья слушать определенные «ватные» и читать определенные пророссийские «ватные» издания», - заявил он, отвечая на вопрос относительно UMH.

Как сообщал УНИАН, Луценко заявил, что лидер партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили проводил акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки Виктора Януковича и Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.