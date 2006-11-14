Грузия отказалась платить $230 за газ

Цена на газ для Грузии в 230 долларов не является коммерческой и страна не будет ее платить.

Об этом заявил президент Грузии Михаил сегодня на брифинге, после завершения своего выступления на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, передает агентство Новости-Грузия.

"230 дол. за тысячу кубометров мы не будем платить. Это не коммерческая цена", - заявил М.СААКАШВИЛИ.

"Наши соседи платят по 65 дол., другие - 110 дол., еще кто-то 130. И вдруг Грузия, которая ближе всех к России, должна заплатить больше, чем более отдаленные государства", - заметил президент Грузии.

"Никакой коммерческой подоплеки у этого нет", - отметил он.

М.СААКАШВИЛИ заметил, что Грузия нуждается в год всего в 2,5 млрд. куб. газа, и это в основном для обеспечения топливом жителей страны.

"Эта не трагическое количество газа. Я уверен, мы найдем средства для того, чтобы не платить никому политическую цену за газ", - отметил президент Грузии.

"Мы сотрудничаем с Россией. Нет таких вопросов, по которым мы бы не хотели сотрудничать с Россией. Но когда кто-то пытается насильственным путем реализовать свою волю, путем прекращения подачи газа, это шантаж, а не политическое воздействие", - подчеркнул М.СААКАШВИЛИ.

"У нас нет ограничений, мы поддерживаем включение Запада в переговоры, привлечение российских инвестиций в грузинскую экономику. Мы все это приветствуем, но это не должно стать поводом воздействия на государство. Это имеет самое большое значение", - сказал он.

"Поэтому мы рассматриваем альтернативные варианты. У нас есть и другие соседи, которые продадут Грузии газ", - отметил он.

"Сегодня мы можем сказать, что грузинские гидроэлектростанции достигают больших показателей, чем в прошлом году. Мы частично можем компенсировать в зимний период недостаток газа электроэнергией", - сказал М.СААКАШВИЛИ.

По его словам, "2006 год - первый после 1991 года, когда Грузия осуществляет не только импорт, но и экспорт электроэнергии".

"Кроме этого следует отметить, что Грузия потребляет намного меньшее количество газа на душу населения, чем наши соседи. Так как старые неэффективные советские заводы и фабрики уже не работают", - сказал он.

По словам президента, "мы начали строительство своей экономики с нуля". "И эта новая экономика более эффективной в сфере энергетики, чем у других государств", - отметил он.

Как сообщалось, 2 ноября представитель «Газпрома» сказал, что цена российского газа для Грузии в 2007 году может повыситься со 110 долл. до 230 долл. за тысячу кубометров.