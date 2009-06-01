На Киевщине поймали сексуального маньяка: 11 изнасилований и убийств

В прошлую пятницу в Киевской области был задержан мужчина, который разоблачен в совершении 11 изнасилований и убийств на территории региона с 2006 по 2009 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Владимир ЕВДОКИМОВ.

По его словам, сейчас этот 35-летний мужчина активно проверяется на причастность еще к 30 преступлениям (ограблениям и изнасилованиям), на которые уже на 90% есть доказательства, и будет проверяться на причастность к еще более чем 100 преступлениям.

Как сказал В.ЕВДОКИМОВ, для раскрытия этих преступлений было задействовано огромное количество сотрудников милиции и технических средств, были проверены на возможную причастность к этим преступлениям более 10 тысяч человек, проверены сотни тысяч транспортных средств, на которых мог передвигаться преступник, осуществлено 654 забора крови, чтобы установить ДНК, и впервые применялось техническое ноу-хау, которое в дальнейшем будет внедрено для раскрытия других видов преступлений.

По его словам, жертвы маньяка - женщины от 18 до 70 лет. Четырем из женщин, которые были изнасилованы, удалось выжить, поскольку они не оказывали сопротивления. Две из них его уже опознали.

Кроме того, все собранные доказательства, в том числе экспертные, указывают именно на то, что задержанный был причастен к этим убийствам и изнасилованиям.

Как отметил В.ЕВДОКИМОВ, среди начальных версий было то, что эти преступления мог совершить или лесничий, или кто-то из военнослужащих, поскольку возле мест, где были найдены тела женщин, находятся воинские части.

По словам В.ЕВДОКИМОВА, «сегодня, работая над задержанным, мы видим, что он бы не остановился. В то же время, благодаря профессионализму работников милиции, в отличие от известных ранее маньяков, преступная деятельность этого была прекращена в самые возможно короткие сроки».

Кроме того, как отметил заместитель министра, во время розыска подозреваемого не был незаконно задержан ни один человек и не было совершено со стороны сотрудников милиции никаких противоправных действий.

Как сообщил В.ЕВДОКИМОВ, задержанный в 2002 году был осужден за ограбление женщины в Киеве, но условно досрочно освобожден, когда до окончания срока наказания, определенного судом, ему оставалось 8 месяцев.

В свою очередь, министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО акцентировал внимание на том, что это преступление раскрыто «интеллектуальной аналитической работой».

Министр отметил: «Мы имеем дело с сексуальным маньяком, который бы не остановился».

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, серия этих преступлений – одна из самых резонансных, беспокоивших правоохранительные органы в последние годы. Для раскрытия преступлений были задействованы все силы киевского Главка милиции, ГУ МВД Киевской области, центрального аппарата МВД. Как отметил министр, объем дела составляет 148 томов.

В то же время, сказал Ю.ЛУЦЕНКО, не исключено, что существуют еще потерпевшие, которые по тем или иным причинам не обращались в милицию, поэтому их просят обратиться в органы внутренних дел.

Учитывая объем работы, который был сделан для раскрытия преступления, руководство МВД, и в частности лично министр, сегодня вручили награды, ценные подарки, очередные звания ряду сотрудников, которые принимали участие в задержании злоумышленника.