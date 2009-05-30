В Киеве госпитализирован мужчина с подозрением на «свиной грипп»

В Киеве госпитализирован мужчина с подозрением на инфицирование гриппом штамма A/H1N1.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, по информации Оперативного штаба Минздрава по реагированию на ситуацию с распространением гриппа A/H1N1 в мире и координацию действий с целью предупреждения занесения вируса в Украину, 29 мая зарегистрировано обращение за медицинской помощью больного, который прибыл в аэропорт «Борисполь» из Нью-Йорка (США) транзитом через Париж. Больной является гражданином Украины, который на протяжении последних двух лет жил и работал в США.

На борту самолета и во время медицинского осмотра в киевском аэропорту жалоб на плохое самочувствие от пассажиров не поступало.

В аэропорту «Борисполь» мужчину встречал товарищ, которому по пути домой он пожаловался на головную боль и миальгию (боль в мышцах). Товарищ доставил больного в одну из киевских больниц, откуда его, в свою очередь, на карете «скорой помощи» доставили в бокс инфекционного отделения Киевской городской клинической больницы, которая определена для госпитализации больных с подозрением на вирус гриппа A/H1N1. С соблюдением всех мер безопасности больного осмотрели заведующий инфекционным отделением, ЛОР-врач и взят материал для исследования.

Образцы анализа доставлены в вирусологическую лабораторию, где они находятся на изучении.

Больной находится под особым наблюдением консилиума врачей, проходит курс лечения. Состояние больного улучшилось, оно средней тяжести.

По состоянию на 12.00 30 мая установлены контактные лица, которые находились рядом с больным в самолете, они проходят медицинское наблюдение, которое продлится до 7 дней.

Лица, которые находились в непосредственном контакте с больным (друг, водитель такси), – изолированы и обследованы. По состоянию на сегодня у них не выявлено признаков никакого заболевания, результаты лабораторных анализов еще не готовы.

Вся работа по обследованию больного и лиц с подозрением на заболевание проходит со строгим соблюдением противоэпидемического режима и в соответствии с требованиями, определенными Оперативным штабом согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.

Министерство здравоохранения Украины проинформировало представительство Европейского бюро ВОЗ в Украине о случае с подозрением на заболевание гриппом A/H1N1 в Украине. Параллельно с исследованиями в Украине соответствующие образцы будут направлены в ВОЗ для осуществления лабораторной диагностики, которая подтвердит или опровергнет наличие вируса A/H1N1 в Украине.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 29 мая Украина получила из 53-х стран официальные сообщения о 15 тыс. 510 случаев инфицирования гриппом A/H1N1, в том числе 99 летальных.