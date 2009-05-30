Луценко: когда бизнес выживает, не нужно его притеснять ни за что
03:38, 30 мая 2009Общество
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Министр обратился к начальникам РОВД
Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО призывает своих подчиненных уменьшить количество проверок бизнес-структур без весомых на то оснований.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил вчера во время рабочего совещания с руководящим составом винницкой милиции.
«Обращаюсь ко всем начальникам райотделов – ограничьте количество проверок бизнеса, если нет серьезных сигналов. В этих сложных условиях, когда он (бизнес) выживает и дает работу другим, не нужно его притеснять ни за что», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.
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