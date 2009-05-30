Луценко: когда бизнес выживает, не нужно его притеснять ни за что

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО призывает своих подчиненных уменьшить количество проверок бизнес-структур без весомых на то оснований.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил вчера во время рабочего совещания с руководящим составом винницкой милиции.

«Обращаюсь ко всем начальникам райотделов – ограничьте количество проверок бизнеса, если нет серьезных сигналов. В этих сложных условиях, когда он (бизнес) выживает и дает работу другим, не нужно его притеснять ни за что», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.