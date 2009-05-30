Минюст: государство не гарантирует выполнение судебных решений

Министерство юстиции завершило разработку проекта закона о введении негосударственных форм исполнения судебных решений, и в ближайшее время выставит законопроект на сайте Министерства юстиции для общего ознакомления.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, заявил министр юстиции Николай ОНИЩУК в ходе Форума молодых юристов, который проходит в Киеве 29-30 мая. По словам министра, решение об общественном обсуждении было принято по итогам рассмотрения законопроекта на профильном правительственном комитете. После обсуждения с общественностью проект будет вынесен на утверждение Кабинета министров.

Проектом закона предлагается ввести институт присяжных исполнителей, которые будут действовать наряду с органами государственной исполнительной службы, и дать возможность взыскателям самостоятельно избирать лицо, которое будет осуществлять восстановление их нарушенных прав после принятия соответствующего решения судом или другим уполномоченным органом.

Министр юстиции отметил, что в Конституции Украины государство закрепило принцип обязательности выполнения каждого судебного решения на всей территории Украины. Однако, до этого времени государством не были обеспечены действенные механизмы гарантирования выполнения судебных решений, что привело к негативным последствиям в системе организации выполнения.

Как свидетельствуют статистические показатели органов государственной исполнительной службы, за почти десять лет деятельности их эффективность не достигла показателей, характерных для развитых стран, в частности стран Евросоюза.

При этом, как показывает опыт многих иностранных государств, в том числе, большинства стран Евросоюза, наилучшим способом достижения поставленной цели является введение негосударственных форм выполнения решений.

Министерство юстиции предлагает перейти к негосударственным формам выполнения решений постепенно, как это сделала, в частности, Болгария. Предусматривается, что на первом этапе введение негосударственных форм выполнения решений судов будет осуществляться под постоянным контролем со стороны Министерства юстиции Украины.

В целом законопроектом “О присяжных исполнителях” определяются организационные основы деятельности присяжных исполнителей, процедура предоставления им полномочий, контроля над их деятельностью, их права и обязанности, принципы оплаты труда присяжных исполнителей.