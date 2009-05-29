Около тысячи жителей перекрыли автотрассу под Херсоном

Жители пригорода Херсона – поселка Текстильщиков - перекрывали местную автотрассу в знак протеста против действий «Херсоногаза».

Как сообщили корреспонденту УНИАН участники акции, почти все село – более тысячи абонентов в частном секторе - уже третьи сутки остается без газоснабжения.

Причина, по официальным данным ОАО «Херсонгаз», которые они предоставили Главному управлению МЧС в области, из-за автоматического отключения газораспределительных подстанций (ГРП № 30/31). Однако, по словам участников пикета, на самом деле отключение произошло из-за того, что в поселке, по мнению газовиков, многие люди имеют неоформленные в соответствии с законодательством газовые приборы.

Как прокомментировали информацию в абонентском отделе «Херсонгаза», после аварийного отключения рабочие ОАО обошли уже больше 55% дворов из 1070, и уже опломбировали 105 дворов, в которых использовались неоформленные газовые приборы. Теперь рабочие «Херсонгаза» планируют посетить с проверкой все домовладения поселка и только после этого дать абонентам газ. Этого, в частности, требуют соответствующие инструкции.

Акция перекрытия дороги к поселку длилась приблизительно с 15.00 до 17.30. После чего люди разошлись по домам. Инициативная группа жителей поселка Текстильщиков сообщила, что сегодня они определятся относительно дальнейших форм протеста.