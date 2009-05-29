Погода на завтра: в Карпатах - снег

30 мая на территории Украины по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность. В западных областях, Житомирской и Винницкой областях облачно с прояснениями, пройдут дожди, отдельные грозы, в карпатском регионе местами сильные дожди (ночью на высокогорье с мокрым снегом). Ветер северо-западный, 7-12 м/с, при грозах кое-где порывы 15-20 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 13-18°; в Карпатах ночью 1-6° тепла (на высокогорье заморозки 0-2°), днем 6-11°.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, на остальной территории - переменная облачность, без существенных осадков, только ночью в Житомирской, Винницкой и Одесской областях, а днем на Правобережье - местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 20-25°.

В Киевской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 9-14°, днем 20-25°. По Киеву температура ночью 11-13°, днем 22-24°.

29 мая температура воды в Черном море 15-19°, в Азовском - 19-20°, в Днепре возле Киева 17°.