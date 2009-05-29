НБУ расширил полномочия временных администраторов

Национальный банк Украины (НБУ) своим постановлением от 16 апреля 2009 г. №225 внес изменения в Специальный порядок осуществления мер относительно финансового оздоровления банков.

Текст постановления, которое вступит в действие с 1 июня т.г., размещен на официальном сайте Верховной Рады.

В частности, новым порядком предусмотрено, что банк должен отображать разницу между зарегистрированным уставным капиталом и новым размером уставного капитала, определенным временным администратором во время уменьшения уставного капитала путем снижения номинальной стоимости акций в составе общих резервов.

Кроме того, предусмотрено, что временный администратор с целью принятия мер по финансовому оздоровлению банка имеет право уменьшать размер уставного капитала банка, определять новую номинальную стоимость акций, проводить консолидацию акций, осуществлять дополнительную эмиссию акций.