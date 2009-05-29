СБУ открыла свои архивы для общественности в Херсоне

Управление СБУ в Херсонской области открыло специальный информационно-справочный зал для ознакомления общественности с архивными документами.

Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель пресс-группы УСБУ в области Владимир СЛЮСАРЕНКО, открытие зала состоялось с целью упрощения доступа научных работников и представителей общественности к архивным документам СБУ и во исполнение Указа Президента Украины от 23 января 2009 года № 37 «О рассекречивании, обнародовании и изучении архивных документов, связанных с украинским освободительным движением, политическими репрессиями и голодоморами в Украине».

В церемонии его открытия 28 мая приняли участие руководители местных органов власти, представители общественных организаций, научные работники, журналисты местных и общеукраинских СМИ. Отмечалось, что представление широкой общественности документов из архивов советских органов госбезопасности является обогащением исторической науки ценными первоисточниками, что позволит более обстоятельно осмыслить отдельные периоды истории Украины.

Главный редактор областной редколлегии книги «Реабилитированные историей» Август ВИРЛИЧ передал информационно-справочному залу Управления новый том книги «Реабилитированные историей», в которую вошли материалы из рассекреченных архивов областного СБУ.

В электронной базе данных информационно-справочного зала, состоящей из 5-ти компонентов (документы, фотоархив, научные издания, выставки и презентации, материалы СМИ), будут содержаться все рассекреченные материалы Отраслевого государственного архива СБУ периода с 1917 по 1991 год. Электронный архив работает на основе специальной программы, которая дает возможность быстро найти нужные документы по разным категориям поиска. Все материалы систематизированы и объединены тематически (Голодомор 1932-33 гг., деятельность ОУН-УПА, репрессии в Украине, Вторая Мировая война, диссидентское движение и пр.). На данный момент представлено свыше 23 гигабайта информации, которые содержат свыше четырех тысяч рассекреченных документов, больше тысячи фотоматериалов, свыше 100 научно-справочных изданий. При этом база данных постоянно будет обновляться.