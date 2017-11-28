В Черновцах открыли памятник неизвестному коррупционеру (фото)

В Черновцах художник Анатоль Федирко сегодня презентовал арт-проект «Памятник неизвестному коррупционеру». Как передает корреспондент УНИАН, художник представил памятник в виде полуметровой однодолларовой монеты, созданной из пластмассы, и трех железных рук из черного металла. Арт-монумент расположен на пешеходной улице Ольги Кобылянской.

На аверсе монеты изображена эрцгерцогиня Австрии Мария-Терезия, а на реверсе - один доллар.

«Это - Мария-Терезия, которая сделала Буковину центром европейскости. А это - One dolar, который постоянно в Черновцах присутствует», - сказал художник во время презентации.

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«Контекст памятника - абсолютно авангардная форма актуального искусства. Первая рука, которая посылает монету вниз, это рука дающего. Две руки, которые принимают монету - образ коррупционера, который жадно ловит эту монету. Здесь изображены три, а не четыре руки, так как дает одна рука, побуждая к коррупции. И две руки - принимают взятку», - сказал Федирко.

Художник заявил, что этот памятник станет еще одной туристической «изюминкой» для Черновцов.

«Черновцы - действительно торговый город, который ничего не производит материально. Но - невероятно духовный, невероятно креативный и невероятно коррупционный. И, наконец, Черновцы - туристический город, и ему нужна какая-то туристическая «изюминка». Мы не можем удивлять туристов памятником, скажем, Тарасу Шевченко на Центральной площади, или другими артефактами, которые здесь существуют. Таким образом, Черновцы стал первым городом в мире, где есть памятник One dolar, и соответственно, Марии-Терезии», - отметил Федирко.

По его словам, теперь арт-проект будет стоять на улице Ольги Кобылянской постоянно. Художник готов к тому, что вандалы будут совершать хулиганские действия над его проектом.

«Его будут ломать, крушить, а мы будем его восстанавливать. Это нормальная ситуация. Потому что художник, когда делает коммуникацию с улицей, не защищен от различных проявлений агрессии. Это инсталляция, которая из пространства галереи перешла в пространство города», - сказал Федирко.

Справка УНИАН. Анатоль Федирко - украинский художник, член Национального союза художников Украины. Работает в области живописи и визуального искусства. Окончил Республиканскую среднюю художественную школу имени Тараса Шевченко и Киевский государственный художественный институт. Автор более 50 персональных выставок и арт-проектов, которые прошли в Украине, Польше, Венгрии, Германии, Испании, Японии и других странах. Федирко является также автором скандальных памятников Виктору Януковичу, Дмитрию Фирташу, Арсению Яценюку, Юлии Тимошенко, Юрию Андруховичу и другим политикам и деятелям культуры.

Как сообщал УНИАН, в Киеве установили видеокамеры возле нескольких памятников, чтобы избежать актов вандализма.