У православных христиан сегодня начался Рождественский пост

У православных христиан 28 ноября начинается Рождественский пост, который продлится до праздника Рождества Христова.

Как сообщает БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», сорокадневный пост был установлен в 1166 году на Константинопольском Соборе. Ранее перед Рождеством постились семь или немного больше дней.

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Филиппов пост является не строгим. Христиане исключают из рациона мясные, молочные продукты и яйца. Употреблять вино и рыбу разрешается кроме среды и пятницы, и некоторых других дней, согласно церковному уставу.

Благословение на послабление поста, если есть такая необходимость, можно получить, посоветовавшись со священником.

Во время Рождественского поста следует духовно приготовиться к великому празднику – Рождеству Господа Иисуса Христа. Главными средствами подготовки для каждого христианина являются молитва и воздержание.

За время поста важно отказаться от вредных привычек, стараться совершать добрые дела.

Этот пост также называют «Филипповка». Название связано с именем апостола Филиппа, день памяти которого отмечают 27 ноября – на заговение.