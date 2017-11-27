Следователи сегодня хотят вручить подозрение сыну нардепа Попова за попытку ограбления
Пока неизвестно, будет ли избирать сегодня суд меру пресечения задержанному, сами следователи будут подавать соответствующее ходатайство.
Следователи Оболонского управления полиции Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве планируют вручить подозрение сыну народного депутата Украины Игоря Попова Богдану Попову сегодня, 27 ноября, до 20:00. Об этом сообщил источник в Оболонском управлении полиции столицы.
Как отметил собеседник агентства, пока неизвестно, будет ли избирать сегодня суд меру пресечения задержанному.
В то же время, по информации источника, следователи будут подавать соответствующее ходатайство об избрании меры пресечения Богдану Попову в Оболонский районный суд г. Киева.
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Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 ноября, народный депутат Украины Игорь Попов (фракция Радикальной партии) в Facebook подтвердил, что его 14-летний сын «совершил серьезное правонарушение» - принял участие в попытке ограбления магазина.
Также он попросил «не связывать мое горе с политикой или с чьими-то интригами».
Источник в МВД сообщил УНИАН, что сын Попова задержан по подозрению в разбойном нападении на магазин в Киеве.
По информации Insider, сын Попова принимал участие в попытке ограбления продуктового магазина "Праздничный" в Киеве на пр. Рокоссовского, 3. У подростка изъяты балаклава и стартовый пистолет Retay калибра 9 мм с 7 патронами соответствующего калибра.
По факту нападения открыто уголовное производство по ст. 187 (разбойное нападение) Уголовного кодекса.