Следователи сегодня хотят вручить подозрение сыну нардепа Попова за попытку ограбления

Следователи Оболонского управления полиции Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве планируют вручить подозрение сыну народного депутата Украины Игоря Попова Богдану Попову сегодня, 27 ноября, до 20:00. Об этом сообщил источник в Оболонском управлении полиции столицы.

Как отметил собеседник агентства, пока неизвестно, будет ли избирать сегодня суд меру пресечения задержанному.

В то же время, по информации источника, следователи будут подавать соответствующее ходатайство об избрании меры пресечения Богдану Попову в Оболонский районный суд г. Киева.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 ноября, народный депутат Украины Игорь Попов (фракция Радикальной партии) в Facebook подтвердил, что его 14-летний сын «совершил серьезное правонарушение» - принял участие в попытке ограбления магазина.

Также он попросил «не связывать мое горе с политикой или с чьими-то интригами».

Источник в МВД сообщил УНИАН, что сын Попова задержан по подозрению в разбойном нападении на магазин в Киеве.

По информации Insider, сын Попова принимал участие в попытке ограбления продуктового магазина "Праздничный" в Киеве на пр. Рокоссовского, 3. У подростка изъяты балаклава и стартовый пистолет Retay калибра 9 мм с 7 патронами соответствующего калибра.

По факту нападения открыто уголовное производство по ст. 187 (разбойное нападение) Уголовного кодекса.