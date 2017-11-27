На Днепропетровщине контрактника приговорили к трем годам за уклонение от военной службы

В Днепропетровской области суд приговорил к 3,3 годам тюрьмы военнослужащего-контрактника, который в мае 2017 года самовольно оставил часть и отсутствовал по месту прохождения службы в течение четырех месяцев.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы военной прокуратуры Южного региона Украины.

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"Указанного солдата суд признал виновным в том, что он в начале мая 2017 года с целью временно уклониться от прохождения военной службы самовольно оставил воинскую часть и продолжал незаконно находиться за ее пределами более 4 месяцев. При назначении наказания суд учел чистосердечное раскаяние обвиняемого, а также тот факт, что указанный солдат, так и не став на путь исправления, во второй раз совершил преступление, связанное с уклонением от военной службы", - говорится в сообщении.

На основании ст. ст. 71, 72 УК Украины по совокупности приговоров, путем частичного присоединения неотбытой части наказания по предыдущему приговору, военнослужащего отправлено в места лишения свободы сроком на 3 года 3 месяца.