В Житомире представили мировую премьеру - документальный фильм "Дом "Слово" Томенко

В Житомире презентовали документальный фильм «Дом «Слово» режиссера Тараса Томенко.

Как передает корреспондент УНИАН, показ известного фильма состоялся в кинотеатре "Украина".

Как прозвучало на презентации этого фильма, мировая премьера «Дом «Слово» прошла в рамках 33-го Варшавского кинофестиваля, где лента была представлена в конкурсной программе и претендовала на звание лучшего документального фильма. Режиссер Тарас Томенко является победителем секции «Панорама» фестиваля Берлинале 2001 года и участником самых престижных европейских кинофорумов в Каннах, Карловых Варах и Салониках. Участие в презентации фильма от власти приняли мэр Житомира Сергей Сухомлин и заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации Ярослав Лагута.

Он сообщил также, что кинофильм рассказывает историю харьковского дома, к которому 1929-го года поселили цвет украинской интеллигенции. В 66 квартирах дома жили известные художники, которые теперь являются классиками. Среди них – Николай Хвылевой, Майк Йогансен, Павел Тычина, Наталья Ужвий, Владимир Сосюра, Остап Вишня, Олесь Курбас, Михаил Яловой, Иван Багряный и другие. Они войдут в историю как представители «Расстрелянного возрождения». Специально собранное в одном месте интеллигенцию репрессируют и уничтожают. Фильм представляет собой сочетание архивных фото и видео с прямой речью героев, начитанной современными украинскими актерами.

"Это - документальное кино о трагических страницах истории Украины. Отдельная благодарность режиссеру фильма Тарасу Томенко. Художников периода Расстрелянного возрождения актуально читать сегодня, во времена независимого Украинского государства. Их произведения учат нас ценить свободу мыслей и возможность гордо называть себя украинцем ", - сказал, в частности, на презентации фильма Житомирский городской голова Сергей Сухомлин.

Напомним, расстрелянное возрождение ( или, как его еще называют, "Красный ренессанс") - духовно-культурное и литературно-художественное поколение 20-х годов XX века в Украине, которое дало высокохудожественные произведения в области литературы, философии, живописи, музыки, театра и которое было уничтожено сталинским режимом.

Фильм был создан компанией Fresh Production Group при поддержке Госкино Украины. Дистрибьютор в Украине - компания «Артхаус Трафик».