В Донецкой области убили начальника управления по газоснабжению

В Донецкой области убиты начальник Константиновского управления по газоснабжению и газификации и его жена.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник отдела по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области Игорь ДЕМИН, 26 мая в 22.00 в городской отдел милиции г. Константиновки позвонила женщина с сообщением о том, что в частном доме совершено убийство.

Оперативники, прибывшие по вызову на место происшествия, обнаружили в доме тела мужчины и женщины. Мужчина был убит из огнестрельного оружия, а женщина имела многочисленные ножевые ранения. Ее доставили в больницу, однако медикам не удалось спасти жизнь пострадавшей.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.