Тимошенко наслала КРУ на министерства, возглавляемые людьми Ющенко?

Главное контрольно-ревизионное управление по заданию премьер-министра проверяет министерства, возглавляемые представителями «Нашей Украины».

Как пишет газета «Дело» (№81(834) от 27 мая 2009 года), глава Контрольно-ревизионного управления Николай СИВУЛЬСКИЙ обвинил Министерство жилищно-коммунального хозяйства, которым руководит «нашеукраинец» Алексей КУЧЕРЕНКО, в нецелевом использовании бюджетных денег.

«Приблизительно две недели назад я передал Кабмину информацию об использовании субсидии на энергосбережение. Там убытков на 1,5 миллиарда», — заявил Н.СИВУЛЬСКИЙ.

Это уже второе громкое обвинение в адрес министров, близких к Президенту Виктору ЮЩЕНКО. Газета напоминает, что на прошлой неделе ГлавКРУ обнародовал результаты проверки Министерства обороны, возглавляемое Юрием ЕХАНУРОВЫМ. Военное ведомство обвинили в махинациях при организации питания солдат, закупках топлива и раздаче земель.

Как сообщил источник в ГлавКРУ, в данный момент тщательные ревизии проводятся в Министерстве регионального развития и строительства, Министерстве образования и науки, Министерстве культуры и туризма и Министерстве юстиции. Со дня на день проверки ожидают в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций. Ведомства, возглавляемые министрами по квоте БЮТ, в списке проверок КРУ не значатся, отмечает «Дело».