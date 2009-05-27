Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,61 грн./долл., продают – по 7,69 грн./долл. Курс покупки-продажи наличного доллара немного повысился по сравнению с 26 мая.

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,45-7,66 грн./долл., по продаже – 7,64-7,73 грн./долл.

Сегодня средний курс покупки/продажи евро в украинских банках также немного повысился по сравнению с 26 мая и составляет 10,52/10,71 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,20-10,63 грн./евро, по продаже – в пределах 10,63-10,80 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня повысился на 0,3% по сравнению с 26 мая и составляет в среднем 0,2296 грн./рубль, продажи – незначительно повысился - до 0,2479 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,191-0,243 грн./рубль, по продаже – 0,24-0,26 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,62 грн./долл., продают – по 7,69 грн./долл. (курс почти не изменился со вчерашнего дня).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,57 грн./евро, продажи – 10,70 грн./евро, курсы также почти не изменились со вчерашнего дня.

Курс покупки российского рубля в киевских банках повысился на 0,5%, по сравнению с 26 мая, и составляет в среднем 0,2277 грн./рубль, продажи – немного повысился – до 0,2488 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,55/7,64 грн., евро – 10,50/10,70 грн., рубль – 0,22/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,55/7,75 грн., евро – 10,30/11,00 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,55/7,68 грн., евро – 10,55/10,67 грн., рубль – 0,23/0,24 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 27 мая, составляет: гривни к доллару США – 7,619, к евро – 10,596505, к российскому рублю – 0,24462.