Проблемные банки: хроника событий

«Дело» выяснило, с какими страховыми компаниями сотрудничают проблемные банки и насколько сократилось количество аккредитованных у них страховщиков.

Банк Надра

В банке «Надра» перечень работающих с ним страховых компаний становится все меньше, за последний месяц он сократился почти в три раза. На данный момент клиентам предлагается выбор из 10 страховщиков: «Дженерали Гарант», «ИНГО Страхование», «Кредо-Классик», «Оранта», «ПЗУ Украина», «Универсальная», Украинская пожарно-страховая компания, «Эталон», «Украинский страховой дом», «Провита». Надо отметить, что еще в середине апреля их было 27, а еще ранее — около 40.

Родовид Банк

Банк «Родовид» тоже сокращает количество своих партнеров по страхованию. Сейчас с банком работает только 7 страховщиков: «БрокБизнесСтрахование», «Глобус», Украинская пожарно-страховая компания, «Украинская страховая группа», «Украинский страховой дом», «VAB Страхование», «Провита». Из списка, который был у банка «Родовид» в середине апреля, выбыла СК «АСКА-Донбасс-Пивденна».

Укрпромбанк

Список страховщиков в Укрпромбанке с середины апреля не изменился. Финучреждение по-прежнему предлагает на выбор 30 страховых компаний и остается лидером (среди банков с временной администрацией) по количеству аккредитованных СК.

«Национальный кредит»

Банк «Национальный кредит» не придает значение, с каким страховщиком подписан договор. «Свою» страховую компанию банк не навязывает. Основным условием для кредитного менеджера является тот факт, что клиент вовремя застраховал залог. «Вышлите нам по факсу страховой договор и завезите копию», — объяснил сотрудник банка.

Захидинкомбанк

Как заверили в Киевском отделении Захидинкомбанка, оформить страховку на залоговый автомобиль можно в любой компании. А вот с ипотекой такого широкого выбора банк не предоставляет. Единственный возможный страховщик для недвижимости — СК «Життя».

Банк «Арма»

Банк «Арма» оказался самым категоричным в вопросе, в какой СК должно быть застраховано залоговое имущество. Кроме страховой компании с одноименным названием, сотрудник кредитного отдела никого другого не признает. «Ничего не поменялось. У нас одна страховая компания — СК «Арма». И только в ней мы просим страховаться своих заемщиков», — говорит специалист кредитного отдела.

Банк Киев

В банке «Киев» информация о СК покрыта тайной. Сотрудники банка отказываются предоставлять перечень аккредитованных СК, пока собеседник не докажет, что он клиент этого банка. «Назовите свою фамилию, может быть, вы клиент, у которого просроченная задолженность и которого я уже полгода разыскиваю», — категорично сообщила девушка в телефонной беседе.

Трансбанк

У Трансбанка особый подход к страховым компаниям. В кредитном отделе банка объяснили, что у них есть специалист, который занимается исключительно тем, что подбирает клиентам подходящую страховую компанию с выгодными тарифами. К сожалению, этого узкопрофильного специалиста на месте не оказалось, а без него уточнить, какие именно СК аккредитованы в Трансбанке, не удалось. «Мы работаем с 5 или 6 компаниями. Для наших кредитных продуктов страховщики делают специальные сниженные тарифы. Поэтому лучше подъезжайте к нам в офис, и сотрудник подберет вам выгодного страховщика», — объяснила сотрудница кредитного отдела Трансбанка.