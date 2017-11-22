На Женском конгрессе подняли вопрос борьбы с насилием против женщин (прямая трансляция)

В рамках 1-го Украинского Женского Конгресса проходит дискуссия «Устали молчать! Предотвращение и противодействие гендерно обусловленному насилию против женщин».

Также спикеры уделят особое внимание вопросу необходимости принятия Стамбульской конвенции и развенчают мифы о ней, обсудят международный опыт преодоления гендерно-обусловленного насилия и определят рекомендации для Украины в этом направлении.

Модератор: Ирина Славинская, член Редакционного совета «Общественного радио», украинская журналистка, ведущая, переводчик и литературовед.

Участники:

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

Ирина Луценко, народный депутат Украины, председатель подкомитета по международно-правовым вопросам и парламентского контроля за выполнением Украиной международных обязательств Комитета ВРУ по иностранным делам

Павел Розенко, Вице-премьер-министр Украины

Софио Джапаридзе, советник Премьер-министра Грузии по вопросам прав человека и гендерного равенства

Мария Эдера Спадони, член Палаты депутатов Парламента Италии, член Комитета ПАСЕ по вопросам равенства и недискриминации и Подкомитета по вопросам гендерного равенства

Специальное слово: Наталья Федорович, заместитель Министра социальной политики Украины

ВТОРАЯ ЧАСТЬ

Участники:

Ирина Суслова, народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам гендерного равенства и недискриминации Комитета ВРУ по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений

Анастасия Деева, заместитель Министра внутренних дел Украины по вопросам европейской интеграции

Димитрий Цкитишвили, член Парламента Грузии, член Совета по вопросам гендерного равенства

Андреа Сеп, член Палаты депутатов Парламента Румынии, член Комиссии по равным возможностям женщин и мужчин в Палате депутатов

Юрий Лопатинский, соучредитель благотворительного фонда «Ореховый дом»

Специальное слово: Елена Кочемировська, старший координатор по вопросам гуманитарного реагирования Фонда народонаселения ООН в восточных областях Украины

Виталий Сыч, украинский журналист, главный редактор журнала и сайта «Новое Время»

Как сообщал УНИАН, 22 ноября в Киеве при участии первых лиц государства открылся 1-й Украинский Женский Конгресс, который собрал триста самых активных и успешных женщин и мужчин из политики, бизнеса, неправительственных организаций и медиа.

Цель проведения конгресса, организованного по инициативе Межфракционного депутатского объединения в Верховной Раде «Равные возможности» – это объединение успешных женщин и мужчин вокруг идеи обеспечения гендерного равенства в различных секторах украинского общества как базового элемента устойчивого развития нашего государства.

Конгресс продлится два дня – 22 и 23 ноября, в его рамках состоится 7 дискуссионных панелей по вопросам усиления политического и общественного участия женщин на различных уровнях, привлечения женщин к процессу миротворчества и сектору безопасности, борьбы с гендерно обусловленным насилием, а также преодоления гендерных стереотипов и усиления гендерного образования и просвещения.