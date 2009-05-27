Таможня нашла контрабандный канал ввоза в Украину автомобилей

Житомирская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабандного ввоза на таможенную территорию Украины транспортных средств иностранного производства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гостаможслужбы, за 4 месяца 2007 года в адрес одного из предпринимателей Житомирской области поступило 12 автомобилей. Но, как в настоящее время установлено, на таможню с целью таможенного оформления этих транспортных средств подавались документы, содержавшие неправдивые данные.

В ходе доследственной проверки установлено, что между предпринимателем и компанией, которая находится в Лондоне, был заключен контракт купли-продажи транспортных средств. Так, в порядке выполнения данного контракта на Житомирской таможне было проведено таможенное оформление 12 транспортных средств общей стоимостью почти миллион гривен.

Проведенной таможенными органами проверкой установлено, что данный контракт не заключался, то есть является поддельным. Учитывая, что через таможенную границу Украины контрабандой перемещены 12 транспортных средств, таможня возбудила уголовное дело по данному факту.