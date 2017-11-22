В Житомирском перинатальном центре внедрили современную информационную систему "Доктор Элекс", приобретя новую технику

Для Житомирского областного перинатального центра приобрели компьютерную технику, внедрив в нем медицинскую информационную систему «Доктор Элекс». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского областного совета.

Как отмечается в сообщении, депутаты областного совета оказали финансовую помощь Житомирскому областному перинатальному центру на сумму 230 тыс. грн. За эти средства недавно была приобретена компьютерная техника и внедрена в центре медицинская информационная система «Доктор Элекс».

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Эта система разработана для автоматизации ключевых позиций работы современного учреждения здравоохранения: регистратуры, рабочего места врача, лаборатории, диагностики, финансов, отчетности и менеджмента. Она позволяет упорядочить и осовременить работу медиков.

Главный врач перинатального центра Юрий Вайсберг отметил, что обновление материально-технической базы больницы даст возможность более качественно оказывать медицинские услуги, в частности, улучшить квалифицированный уход за беременными, роженицами и новорожденными.

Напомним, областное коммунальное учреждение облсовета «Житомирский областной перинатальный центр» является специализированным лечебно-профилактическим учреждением III уровня. Здесь оказывающих акушерско-гинекологическую и неонатологическую помощь женщинам с нарушением репродуктивного здоровья, беременным с нормальным и осложненным течением беременности, роженицам и новорожденным. Центр создан в рамках реализации национального проекта «Новая жизнь». Медицинскую помощь здесь оказывают 84 врача и 158 средних медицинских работников. Из общего количества врачей 60% имеют первую и высшую квалификационную категорию.